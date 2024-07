Fatta per Alex Perez. Come conferma il Corriere dello Sport, il Betis ha accettato l’ultima offerta nerazzurra e il difensore classe 2026 sarà la prossima settimana a Milano per effettuare le visite mediche. Operazione chiusa attraverso un prestito con diritto di riscatto fissato a 500mila euro più bonus.

Acquisto per il futuro, non certo quello che cerca l'Inter per completare la difesa dopo il ko di Buchanan. Tanti i nomi che si fanno, considerando pure le sirene arabe per De Vrij: qualora partisse l'olandese (richiesta di 10-12 milioni), i nerazzurri avrebbero bisogno di un doppio innesto nel reparto arretrato.



Bijol (piace pure al Bologna) e Danso (valutazione oltre i 30 milioni) i nomi valutati con più attenzione, mentre le richieste alte di ingaggio non favoriscono la pista Hermoso (sul quale c'è pure il Napoli).