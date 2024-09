E se ora il recupero lampo di Buchanan cambiasse le prospettive per Tomas Palacios? Attenzione all'ipotesi lanciata oggi dal Corriere dello Sport. Premessa doverosa: il giovane argentino non ha ancora messo piede ad Appiano Gentile e di conseguenza nessuna decisione è stata ancora presa, ma il quotidiano romano non esclude uno scenario.

Quale? Quello di vedere Palacios calcolato più come centrale che come braccetto. Con il ritorno a disposizione di Buchanan (da inizio settimana ha ripreso a lavorare sul campo) previsto per la seconda metà di ottobre, l’alter ego di Bastoni continuerà ad essere Carlos Augusto, ormai più che affidabile per quel ruolo. E Palacios? Considerata l’età, occorrerà comunque tempo perché si ambienti in un calcio completamente nuovo, ma - secondo il CdS - non sarebbe così sorprendente se, alla luce di doti tecniche tutt’altro che banali, venisse provato anche da centrale.

D'altronde, proprio quella è la zona di campo nella quale i nerazzurri prima o poi dovranno intervenire, considerando i 36 anni di Acerbi e i 32 di De Vrij. Peraltro entrambi con il contratto in scadenza. Bijol resta un'opzione interessante, ma allevare in casa un'alternativa potrebbe essere una mossa vincente.