"La luce sta per riaccendersi". Comincia con queste parole il pezzo del Corriere dello Sport che si concentra oggi sul rientro a disposizione di Marcelo Brozovic. Come testimoniato dall'allenamento di ieri, il croato ha lavorato assieme ai compagni per quasi l'intera seduta, saltando di fatto soltanto la partitella finale per precauzione: un rientro fondamentale per quella che sarà una delle ultime chiamate per lo scudetto.