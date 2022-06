Il Corriere dello Sport insiste: non solo l'Inter, su Bremer ci sono anche Milan e Tottenham. Ieri il brasiliano ha confermato la scelta di lasciare il Torino e Cairo chiede 40 milioni per lui, ben sapendo che deve venderlo in questa sessione per non perderlo poi a meno di 15 milioni per la clausola sancita nel rinnovo firmato pochi mesi fa che ha messo al riparo il club granata dall'addio a zero in estate. "La chiave? L'Inter prima di tutto deve cedere uno dei suoi big e poi potrà andare da Cairo a negoziare il prezzo, la formula dell'operazione e magari inserire una contropartita tecnica. Pinamonti e Gagliardini rientrano in quest'ultima categoria anche se per l'attaccante in pole ci sono Monza e Salernitana, mentre Casadei l'Inter vorrebbe darlo solo in prestito, non cederlo a titolo definitivo - scrive il Corsport, che ricorda come il difensore da tempo si sia promesso ai nerazzurri -. Bremer vorrebbe iniziare la stagione, il 6 luglio, direttamente agli ordini di Inzaghi e spera che per quella data tutto sia a posto: per questo auspica che ci sia un faccia a faccia ad alto livello, diciamo tra Cairo, Zhang e Marotta, per "accorciare" i tempi della negoziazione. La cessione di Skriniar darà il via anche alla "caccia" a un altro centrale che possa sostituire lo slovacco sul centro-destra: Milenkovic è in pole".