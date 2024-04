Il post-Sommer sarà Bento, portiere dell'Athletico Paranaense e già nel giro della nazionale brasiliana. Il Corriere dello Sport lo dice forte e chiaro nell'edizione odierna.

Quello di Bento sarebbe un innesto di prospettiva, andando ad affiancare Sommer che è stato bravissimo, ma che comunque ha 35 anni. Il brasiliano - secondo il quotidiano romano - vivrebbe il suo apprendistato alle spalle dello svizzero prima di diventare titolare nella stagione successiva. Per il prezzo siamo oltre i 20 milioni.

E il mercato non finisce qui. Marotta e Ausilio hanno messo nel mirino anche Gudmundsson per l'attacco e Buongiorno per la difesa. L'islandese è considerato il tassello che manca nell’attacco nerazzurro: costo di almeno 35 milioni. E per Buongiorno le pretese di Cairo sono nello stesso ordine di grandezza. Per il centrale granata c’è la concorrenza del Napoli e del Milan. A vantaggio dell’Inter, però, ci sarebbe la preferenza del diretto interessato. Non banale.