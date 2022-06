L'addio di Perisic , sanguinoso dal punto di vista tecnico, libera comunque un grosso spazio nel monte ingaggi: il croato avrebbe percepito 4,8 milioni netti, ossia 10 lordi per un anno. Lo sottolinea il Corriere dello Sport , che considera il saluto all'esterno sinistro come un assist per l'arrivo a Milano di Paulo Dybala . Va trovata una sistemazione a Sanchez , che ha ancora un anno di contratto a 7 milioni netti a stagione, ma la trattativa per la Joya resta caldissima.

"Già, ma se l’Inter si ritrovasse con la possibilità di regalare a Inzaghi sia Lukaku sia Dybala? Ad oggi, può essere considerata soltanto un’affascinante suggestione - spiega il Corsport -. È chiaro, però, che se diventasse qualcosa di più concreto, allora la separazione da Sanchez non sarebbe più sufficiente. In attacco, insomma, dovrebbe fare le valigie anche un altro elemento, evidentemente uno tra Dzeko e Lautaro. Il secondo, l’Inter, vorrebbe tenerlo a tutti i costi - sacrificando preferibilmente Bastoni per raggiungere quell’attivo di 60 milioni -, ma chiaramente dipenderà dalle offerte che verranno recapitate in viale Liberazione. Per il bosniaco, invece, non potrà essere trascurata la carta d'identità, che recita 36 anni".

