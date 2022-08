Anche il Corriere dello Sport approfondisce quest'oggi il tema difensore in chiave nerazzurra, con la conferma: Acerbi è in pugno, ma è anche il più indietro nei desideri della dirigenza che invece propende per un profilo più giovane. In tal senso, attenzione alla situazione Akanji. "Qualcosa, in queste ore, si è mosso in Germania - si legge -. Lo svizzero ha il contratto in scadenza nel 2023 e ha messo in chiaro di non voler rinnovare, tanto da essere escluso in tutte le prima uscite ufficiali della stagione. Il Borussia, finora, ha sempre puntato su una cessione a titolo definitivo, chiedendo non meno di 15 milioni di euro. Per l’Inter si tratta di condizioni impossibili e, qualora Akanji dovesse insistere nel suo desiderio di vestire i colori nerazzurri, per il club tedesco la prospettiva sarebbe quella di vederlo patire tra un anno senza incassare un euro. La soluzione prospettata da viale Liberazione sarebbe quella di prolungare il contratto del giocatore per un solo anno, consentendo quindi il prestito per questa stagione, a cui associare il diritto o più probabilmente l’obbligo di riscatto ad un prezzo concordato".