Nel corso della lunga intervista concessa a Gianlucadimarzio.com, Hernanes ha ripercorso le tappe più significative della sua carriera, non mancando di ricordare il momento sofferto in cui lasciò la Lazio per realizzare il sogno di giocare nell'Inter: "Andando a Milano volevo raggiungere alcuni obiettivi, ma era comunque difficile per me perché avevo creato un rapporto stretto con i compagni, la società e i tifosi della Lazio. Ero molto emozionato - ammette il brasiliano ripensando al momento in cui uscì piangendo da Formello per l'ultima volta -. È stato bello vivere a Milano. Una bella piazza, l’Inter è una delle squadre più forti al mondo.