"In bocca al lupoi Ivan per una pronta guarigione". Non appena resa nota la gravità dell'infortunio occorso a Ivan Perisic, che come comunicato dal Tottenham rischia di aver concluso in anticipo la sua stagione, l'Inter ha voluto mandare all'esterno croato, attraverso i propri canali social, un messaggio beneaugurante.

In bocca al lupo Ivan per una pronta guarigione! https://t.co/MvAQgYNwYl — Inter (@Inter) September 20, 2023