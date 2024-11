Nella giornata di lunedì 18 novembre andrà in scena la cerimonia di premiazione de 'Il Gran Galà Calcio del Calcio' Italiano, arrivato alla 13esima edizione e riservato ai migliori atleti della stagione 2023/2024. Questa mattina, presso la Sala De Pasquale del Comune di Latina, si è tenuta la presentazione ufficiale dell'evento che andrà in scena presso Villa Egidio in località Borgo Grappa (LT). Nell'elenco dei premiati ci sono anche diversi interisti: Federico Dimarco (Miglior Difensore e Gol Dell'Anno), Nicolò Barella (Miglior Centrocampista), Simone Inzaghi (Allenatore Dell'Anno insieme a Gasperini). Nella Top 11 dell'anno viene invece inserito Matteo Darmian.

Di seguito l'elenco completo dei premiati per l’edizione 2023/24:

PREMI LEGA SERIE A

Miglior Portiere™ Ivan Provedel

Miglior Difensore™ Federico Dimarco

Miglior Centrocampista™ Nicolò Barella

Miglior Attaccante™ Gianluca Scamacca

Calciatore Dell’Anno™ Riccardo Calafiori

Giovane Dell’Anno™ Lorenzo Lucca

Gol Dell’Anno™ Federico Dimarco (INTER – Frosinone 2-0 12/11/2023) e Micheal Folorunsho (HELLAS VERONA – Juventus 2-2 17/02/2024)

Procuratore Dell’Anno™ Romualdo Corvino

Giovane Procuratore Dell’Anno™ Esse Sports Agency Srl

Allenatore Dell’Anno™ Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini

Giovane Allenatore Dell’Anno™ Raffaele Palladino

Responsabile Settore Giovanile Dell’Anno™ Francesco Palmieri

Responsabile Area Scouting Dell’Anno™ Dario Rossi

Club Dell’Anno™ Atalanta Bergamasca Calcio Srl

Presidente Dell’Anno™ Claudio Lotito

Dirigente Sportivo Dell’Anno™ Sean Sogliano

Direttore Sportivo Dell’Anno™ Tony D’Amico

Giovane Direttore Sportivo Dell’Anno™ Roberto Gemmi e Gennaro Delvecchio

Team Manager Dell’Anno™ Carmine Russo

Responsabile Comunicazione Dell’Anno™ Alessandro Ferrari

Addetto Stampa Dell’Anno™ Gianni Castaldi

Gestione Social Dell’Anno™ Genoa Cricket and Football Club Spa

Esordiente Dell’Anno™ Gaetano Oristanio

Rivelazione Dell’Anno™ Daniel Maldini Gianluca Gaetano

Squadra che ha giocato con più giocatori italiani ™ AC Monza Spa

Premio alla Carriera ™ Roberto Scarnecchia

TOP XI LEGA SERIE A – STAGIONE 2023/2024

Portiere Marco Carnesecchi

Difensore Centrale Luca Ranieri

Difensore Centrale Alessandro Buongiorno

Difensore Centrale Matteo Darmian

Centrocampista Laterale Destro Matteo Ruggeri

Centrocampista Centrale Andrea Colpani

Centrocampista Centrale Samuele Ricci

Centrocampista Laterale Sinistro Raoul Bellanova

Attaccante Matteo Politano

Attaccante Andrea Pinamonti

Attaccante Mattia Zaccagni

Allenatore Marco Baroni

PREMI LEGA SERIE A FEMMINILE

Miglior Portiere™ Laura Giuliani

Miglior Difensore™ Elena Linari

Miglior Centrocampista™ Manuela Giugliano

Miglior Attaccante™ Valentina Giacinti

Miglior Calciatrice Dell’Anno™ Manuela Giugliano

Miglior Allenatore/Allenatrice Dell’Anno™ Alessandro Spugna

Miglior Gol Dell’Anno™ Elisa Polli (INTER – Roma 2-0 20/01/2024)

Miglior Club Dell’Anno™ AS Roma Srl

Miglior Presidente Dell’Anno™ Rocco Commisso

Miglior Direttore/Direttrice Sportivo/a Dell’Anno™ Elisabetta Bavagnoli

Miglior Gestione Social™ Juventus Football Club Spa

Miglior Giovane Emergente™ Giulia Dragoni

PREMI LEGA SERIE B

Miglior Portiere™ Andrea Fulignati

Miglior Difensore™ Alessandro Circati

Miglior Centrocampista™ Pierluigi Casiraghi

Miglior Attaccante™ Gennaro Tutino

Miglior Calciatore Dell’Anno™ Patrick Cutrone

Miglior Giovane Calciatore Dell’Anno™ Antonio Raimondo

Miglior Gol Dell’Anno™ Gennaro Tutino (Ascoli – COSENZA 0 – 1 01/05/2024)

Miglior Procuratore Dell’Anno™ Giovanni Tateo e Valeriano Narcisi

Miglior Giovane Procuratore Dell’Anno™ Francesco Iovino e Matteo Coscia

Miglior Allenatore Dell’Anno™ Paolo Vanoli

Miglior Giovane Allenatore Dell’Anno™ Alberto Aquilani

Miglior Responsabile Settore Giovanile Dell’Anno™ Giovanni Invernizzi

Miglior Responsabile Area Scouting Dell’Anno™ Massimiliano Notari

Miglior Squadra Dell’Anno™ Parma Calcio 1913 Srl

Miglior Presidente Dell’Anno™ Floriano Noto

Miglior Direttore Sportivo Dell’Anno™ Filippo Antonelli e Carlalberto Ludi

Miglior Dirigente Sportivo Dell’Anno™ Roberto Goretti

Miglior Addetto Stampa™ Fabrizio Cometti e Gianluca Parente

Miglior Team Manager™ Antonio Scimone

Miglior Calciatore Rivelazione Dell’Anno™ Giuseppe Sibillie Sebastiano Esposito

Miglior Esordiente Dell’Anno™ Francesco Pio Esposito

Premio Club Per Aver Giocato Con Più Calciatori Italiani™ Fussball Club Sudtirol Srl

Premio Gestione Social™ AS Cittadella 1973 Srl

Premio Alla Carriera™ Gaetano Masucci e Valerio Di Cesare

TOP XI – LEGA SERIE B

Portiere Sebastiano Despalnches

Terzino Destro Cimino Baldovino

Terzino Sinistro Gianluca Di Chiara

Difensore Centrale Matteo Bianchetti

Difensore Centrale Paolo Rozzio

Centrocampista Laterale Destro Daniele Verde

Centrocampista Laterale Sinistro Anthony Partipilio

Centrocampista Centrale Jacopo Segre

Centrocampista Centrale Mattia Valoti

Attaccante Massimo Coda

Attaccante Matteo Brunori

Allenatore Fabio Pecchia

PREMI LEGA SERIE C

Miglior Portiere Girone A Dell’Anno™ Marco Festa

Miglior Portiere Girone B Dell’Anno™ Marco Bleve

Miglior Portiere Girone C Dell’Anno™ Simone Ghidotti

Miglior Difensore Girone A Dell’Anno™ Alex Redolfi

Miglior Difensore Girone B Dell’Anno™ Matteo Di Gennaro

Miglior Difensore Girone C Dell’Anno™ Marco Bellich

Miglior Centrocampista Girone A Dell’Anno™ Salvatore Burrai

Miglior Centrocampista Girone B Dell’Anno™ Nicolas Schiavi

Miglior Centrocampista Girone C Dell’Anno™ Giuseppe Leone

Miglior Attaccante Girone A Dell’Anno™ Francesco Galuppini

Miglior Attaccante Girone B Dell’Anno™ Claudio Morra

Miglior Attaccante Girone C Dell’Anno™ Cosimo Patierno e Jacopo Murano

Miglior Calciatore Girone A Dell’Anno™ Daniele Rocco

Miglior Calciatore Girone B Dell’Anno™ Davide Merola

Miglior Calciatore Girone C Dell’Anno™ Andrea Adorante

Miglior Allenatore Girone A Dell’Anno™ Davide Possanzini

Miglior Allenatore Girone B Dell’Anno™ Domenico Toscano

Miglior Allenatore Girone C Dell’Anno™ Guido Pagliuca

Miglior Gol Girone B Dell’Anno™ Alessandro Sbaffo (Olbia – RECANATESE 4 -1 17/03/2024)

Miglior Gol Girone C Dell’Anno™ Marco Zunno (MESSINA – Picerno 2 – 2 25/02/2024)

Miglior Presidente Girone A Dell’Anno™ Filippo Piccoli

Miglior Presidente Girone B Dell’Anno™ John Aiello

Miglior Presidente Girone C Dell’Anno™ Andrea Langella

Miglior Direttore Sportivo Girone A Dell’Anno™ Christian Botturi

Miglior Direttore Sportivo Girone B Dell’Anno™ Fabio Artico

Miglior Direttore Sportivo Girone C Dell’Anno™ Matteo Lovisa

Miglior Procuratore Serie C Dell’Anno™ Lara Palmegiani

Miglior Addetto Stampa Girone A Dell’Anno™ Edoardo Brunetti e Gianluca De Rosa

Miglior Addetto Stampa Girone B Dell’Anno™ Giulia Lucenti

Miglior Addetto Stampa Girone C Dell’Anno™ Francesco Falzarano – Sonia Iacoviello

Miglior Squadra Girone A Dell’Anno™ Mantova 1911 Srl

Miglior Squadra Girone B Dell’Anno™ Cesena Football Club Srl

Miglior Squadra Girone C Dell’Anno™ SS Juve Stabia Srl

Miglior Giocatore Rivelazione Girone A™ Riccardo Forte

Miglior Giocatore Rivelazione Girone B™ Tommaso Berti

Miglior Giocatore Rivelazione Girone C™ Gabriele Artistico

Miglior Giocatore Esordiente Girone A™ Antonio Fiori

Miglior Giocatore Esordiente Girone B™ Nicolò Savona

Miglior Giocatore Esordiente Girone C™ Mario Perlingieri e Flavio Ciuferri

Premio Gestione Social™ Latina Calcio 1932 Srl

Miglior Dirigente Sportivo Girone A™ Fabio Gatti

Miglior Dirigente Sportivo Girone B™ Aniello Cutolo

Miglior Dirigente Sportivo Girone C™ Matteo Patti

Miglior Responsabile Settore Giovanile™ Simone Puleo

Premio Speciale Eziolino Capuano

Premio Speciale Fair Play™ Giuseppe Lolaico

Premio alla Carriera™ Ermanno Fumagalli

TOP XI LEGA SERIE C

Portiere Joyce Anacoura

Terzino Destro Davide Gentile

Terzino Sinistro Ciro Loreto

Difensore Centrale Luigi Silvestri

Difensore Centrale Giuseppe Prestia

Centrocampista Laterale Destro Giacomo Rosaia

Centrocampista Laterale Sinistro Emanuele Adamo

Centrocampista Centrale Domenico Franco

Centrocampista Centrale Alberto De Francesco

Attaccante Emilio Volpicelli

Attaccante Cristian Shpendi

Allenatore Gaetano Fontana

SERIE D

Miglior Squadra Girone A™ Alcione Milano Società Sportiva Arl

Miglior Squadra Girone B™ Calcio Caldiero Terme Srl

Miglior Squadra Girone C™ Union Clodiense Chioggia Football Club Srl

Miglior Squadra Girone D™ AC Carpi Srl

Miglior Squadra Girone E™ US Pianese Srl

Miglior Squadra Girone F™ Campobasso Football Club

Miglior Squadra Girone G™ Cavese 1919 Srl

Miglior Squadra Girone H™ Team Altamura

Miglior Squadra Girone I™ FC Trapani 1905 Srl

