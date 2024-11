Sono tre i calciatori di Serie A squalificati per un turno dal Giudice sportivo: si tratta di Adopo e Mina del Cagliari (espulsi contro la Lazio) di Rocha Livramento dell'Hellas Verona (rosso nel match contro la Roma). In ottica Inter è invece da segnalare la prima sanzione per Davide Frattesi e la terza per Benjamin Pavard, entrambi ammoniti a San Siro contro il Venezia.

