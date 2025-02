La brutta figura rimediata ieri sera, a Firenze, dall'Inter ha aperto i processi sui social network anche all'interno della stessa tifoseria nerazzurra. Un comportamento che non è andato giù a Gianfelice Facchetti, che ha mandato un messaggio al popolo nerazzurro direttamente dal suo profilo Instagram: "Capisco gli altri, ma il fuoco amico anche no: consiglio prudenza a quelli che con post e commenti apocalittici mostrano fretta per fare il funerale all’Inter! State alla larga da San Siro… Non servono mugugni e brontoloni", le parole inequivocabili del figlio del leggendario Giacinto.

