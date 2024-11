Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Faouzi Ghoulam, ex Napoli, ha parlato alla vigilia del match dei suoi ex compagni in casa dell'Inter. Uno scontro di altissima classifica, con le due squadre distanti appena un punto.

Ghoulam, scelga un esterno, mancino come lei o anche no: Dimarco o Di Lorenzo?

"Stiamo volando alto, siamo sui migliori interpreti dei rispettivi ruoli. Dimarco è splendido, però è più un quinto, ha corsa ed intelligenza ma io voto Giovanni, che sa fare pure il centrale nei tre e segna tanto. Fortunato Spalletti che può tenerseli entrambi".

L’Inter o il Napoli?

"Il Napoli con un filino di possibilità in più, perché non fa le Coppe. Però l’Inter ha un organico lievemente superiore".

Il terzo incomodo?

"E’ la Juve. Mi piace la sua idea di ringiovanimento, c’è qualità e ci sono prospettive. Un quarto? L’Atalanta e il Milan, lo dicono anche gli ultimi risultati della Champions e del campionato. Ma il Napoli può farcela, può riuscirci, magari di poco, perché non credo che stavolta possa esserci - come nelle ultime due stagioni - una ammazzacampionato".

Inzaghi o Conte?

"Hanno vinto entrambi ma Conte qualche trofeo in più. E questo è un pregio. Inzaghi non si discute, benissimo già con la Lazio e poi con l’Inter".

Zielinski in nerazzurro che effetto le fa.

"Giocatore dal talento sublime e persona speciale. Gli auguro il meglio, perché è un ragazzo straordinario. Questo è il calcio: si chiude una stagione lunga otto anni e devi divorziare. Hanno fatto un affare in due, lui e l’Inter".

