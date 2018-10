Doppio impegno ravvicinato all'orizzonte per l'Inter di Luciano Spalletti, intenzionata a prolungare la striscia vincente in campionato, oltre a racimolare punti preziosi in Europa nel match casalingo con il Barcellona. Per questo motivo, contro il Genoa, non è escluso che il tecnico di Certaldo possa dare minuti a qualche giocatore meno utilizzato sinora: Dalbert, Gagliardini e Lautaro Martinez si candidano a un posto nell'undici titolare. Lo riporta l'edizione online de La Gazzetta dello Sport.