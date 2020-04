Il Barcellona vorrebbe Lautaro com'è noto. La Gazzetta dello Sport, oggi, conferma anche il nome del Manchester City come club che corteggia l'argentino. E i rumors di mercato continuano incessanti nonostante il momento delicato vissuto dal calcio europeo. Secondo la rosea, la posizione dell'Inter resta cristallina: nessuna volontà di cederlo, deve essere lui a fare la mossa. Il Toro lascerebbe i nerazzurri solo per Messi, ma Suning non farà sconti e non vuole scambi di giocatori in un’eventuale trattativa. "C’è la clausola da 111 milioni e questa deve essere pagata completamente", sottolinea la Gazzetta.