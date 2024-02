"Domenica didascalica quella che ci siamo lasciati alle spalle, perché ha messo in campo insieme Inter, Juve e Milan e così è stato ancora più facile capire perché Inzaghi ha 9 punti in più di Allegri e 13 in più di Pioli, con una partita in meno". Lo sottolinea Luigi Garlando oggi sulla Gazzetta dello Sport.

"Prendiamo il raddoppio di Frattesi in Via del Mare. L’azione sgorga dai guanti di Audero, viene sviluppata da Bisseck, attraversa tutto il prato e, al settimo tocco, Sanchez assiste l’irruzione vincente di Frattesi. L’Inter ha srotolato spesso azioni del genere da porta a porta, con triangoli in corsa e automatismi che in tre anni Inzaghi ha piantato nella memoria della squadra. Tre anni di Allegri non hanno trasmesso altrettante conoscenze alla Juventus, settima in Serie A per numero di azioni manovrate".

"Gol episodici, spesso da fermo, come quello di Rugani che domenica ha fruttato 3 punti, hanno mascherato la classifica della Juve, ma, alla lunga, la differenza di gioco ha scavato il baratro di 12 punti virtuali. Gioco, non giocatori, perché sul piano della qualità individuale Max ha poco da invidiare a Inzaghi. E se alcune pedine oggi appaiono superiori, come Calha, Dimarco, Mkhitaryan..., lo devono proprio al gioco e alle conoscenze che li hanno fatti lievitare. Come non accade alla Juve. Yildiz è calato dopo l’esordio abbagliante, Chiesa non è mai stato il vero Chiesa, Vlahovic mai ad altezza Fiorentina, Locatelli, Miretti e Iling-Junior non sono cresciuti", sentenzia Garlando.

E il Milan? "Al di là degli infortuni, a Pioli sono mancati il difensore centrale di piena affidabilità e un’alternativa a Theo Hernandez, che in estate erano parse necessità imprescindibili. Molte delle nuove proposte non hanno ancora risposto alle attese: Chukwueze, Okafor... Anche chi ha fatto meglio (Reijnders, Loftus-Cheek) non ha raggiunto l’incidenza di un Thuram. La distanza tra titolari e alternative del Milan è superiore a quella dell’Inter. Domenica abbiamo capito un po’ meglio perché la capolista ha fatto il vuoto alle sue spalle".

