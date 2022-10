Arda Turan, ex calciatore del Barcellona, oggi intermediario del Galatasary, è tornato sui desideri di mercato della scorsa finestra di trasferimenti, svelando l'interesse nei confronti dell'ex Inter, Alexis Sanchez. Come vi avevamo più volte raccontato nella finestra di calciomercato estiva, il club turco è stato fortemente interessato al cileno che non ha mai nutrito particolare interesse nei confronti della società di Istanbul e volato alla fine al Marsiglia. "Ho sempre detto alla proprietà che mi sarei reso utile se avessero avuto bisogno di me. Sono andato con il direttore Erden Timur a chiudere le trattative per Torreira e Mertens e ce l’abbiamo fatta. Volevo Alexis Sánchez, era il mio sogno più grande ma non siamo riusciti a prenderlo, sono molto dispiaciuto per questo" ha detto l'ex calciatore.