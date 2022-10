Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , Sebastien Frey ha nuovamente parlato della questione del ballottaggio per il ruolo di portiere dell'Inter tra André Onana e Samir Handanovic : "Mi sembra che Onana si sia inserito molto bene, è carismatico in campo: urla, ha tanta voglia. Onana trasmette qualcosa di forte. Faccio un esempio: quando l’Inter prende gol, tira su la squadra. È l’atteggiamento di uno che ha voglia di vincere. Questo è il lato positivo ed è quello che in questo momento serviva all’Inter. Dove può migliorare? In fase di uscita non lo vedo molto tranquillo. Non trasmette una grande sicurezza da questo punto di vista. Ma penso che, avendo più spazio, potrà trovare questa serenità sulle uscite e sulle le interpretazioni di palle alte".

Ma si può parlare di avvicendamento definitivo? "Cambiare serviva. Ma bisogna rispettare un giocatore che ha fatto tanti anni all’Inter, che ha dato l’anima per questa squadra e che è stato un grande portiere come Handanovic. E ha avuto un ottimo atteggiamento quando si è seduto in panchina, ha sempre incitato la squadra da capitano. Ci vuole rispetto in queste scelte, bisogna spiegare bene qual è la situazione. Altrimenti, si fa del male. Handanovic ultimamente è poco sereno e mi dispiace. Quando la situazione non è chiara, psicologicamente è dura. Oggi è giusto dare spazio a Onana, con lui la squadra fa risultati. Oggi sarebbe irrispettoso toglierlo. Ha giocato tre partite di fila tra campionato e Champions League, la squadra sta girando meglio sotto tutti i punti di vista: non sono un allenatore, ma se lo fossi non toccherei nulla. Ora l’Inter va, ieri poteva vincere e non avrebbe rubato niente. È stato un segnale forte e importante".