Dopo aver lasciato Budapest, la Nazionale francese è tornata a Clairefontaine, dove ha iniziato già questo pomeriggio a preparare il prossimo impegno di Nations League contro il Belgio. Solo palestra per chi ha giocato contro Israele, ad eccezione di William Saliba e Jules Koundé che hanno svolto una seduta leggera sul campo. Per tutti gli altri una seduta intensa, con riscaldamento sostenuto e avversari quattro contro quattro a campo ridotto.

Marcus Thuram, che ha saltato la gara di ieri per un problema alla caviglia, ha lavorato con il preparatore atletico Cyril Moine subito dopo il fischio finale e le sue sensazioni sono buone. L'attaccante dell'Inter si è allenato normalmente questo venerdì, per la prima volta questa settimana, e si candida quindi a un posto da titolare per la trasferta di lunedì contro i Rode Duivels.

