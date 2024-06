La notizia battuta da L'Equipe trova conferma nelle distinte ufficiali di Francia-Polonia appena pubblicate dalla UEFA: Kylian Mbappé torna in campo dopo aver smaltito il problema al naso, mentre si accomoda per la prima volta in panchina a Euro 2024 Antoine Griezmann. L'altro escluso di Didier Deschamps è Marcus Thuram, impiegato due volte su due dal 1' contro Austria e Olanda. In attacco, quindi, oltre all'asso del Real Madrid, ci sarà Bradley Barcola con Ousmane Dembélé. Terza panchina di fila, infine, per Benjamin Pavard.

Nella Polonia già eliminata, neanche a dirlo, il faro sarà ancora Piotr Zielinski, numero dieci sulle spalle e fascia di capitano al braccio: sarà l'ultima recita nella competizione del promesso sposo dell'Inter.

