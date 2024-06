Inizia con una vittoria e poche altre note positive il cammino della Francia ad Euro2024. La squadra di Didier Deschamps ha avuto bisogno di una goffa autorete di Maximilian Wöber che infila di testa nella propria porta un cross di Kylian Mbappé al 38esimo del primo tempo per avere ragione dell'Austria nel match di Dusseldorf. Partita non bella, contraddistinta da tanti errori soprattutto dei Bleus nella ripresa (incredibile una chance divorata ancora da Mbappé) e da alcuni incidenti con sfumature anche grottesche che hanno portato l'arbitro Jesus Gil Manzano a decretare ben 9 minuti di recupero nel secondo tempo.

Resta in campo per l'intero incontro Marcus Thuram, che però vive una serata non brillantissima, nella quale l'attaccante dell'Inter fa comunque il suo dovere ma quando prova a sfruttare le occasioni che gli capitano ottiene esiti alquanto rivedibili. Rimane invece in panchina Benjamin Pavard. Sul lato austriaco, Marko Arnautovic entra al minuto 59 in sostituzione di Michael Gregoritsch ma nemmeno la sua prova è da consegnare agli annali.

