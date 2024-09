Esordio e gol decisivo per Robin Gosens. L'ex Inter, dopo la rete del definitivo 2-2 per la Fiorentina contro il Monza, si è concesso ai microfoni di DAZN. "Ovviamente è una bellissima sensazione, sono venuto per dare una mano alla squadra. L'intenzione però era vincere, sono contento ma volevamo la vittoria questa sera. Il mister mi ha chiesto di fare le cose che sapevo fare, ho lavorato con Gasperini e Inzaghi e l'adattamento è più facile", le sue parole.

"Questo gruppo è molto forte, ci sono tanti giocatori nuovi e lo spirito si è visto oggi - le sue parole -. Andare sotto 2-0 e ribaltarla non è mai facile, dobbiamo lavorare ancora meglio per la prossima partita".