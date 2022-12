L'Argentina è sul tetto del mondo dopo aver battuto la Francia ai calci di rigore al termine di una partita epica. E' stata certamente la finale di Lionel Messi, voto 10 per la Gazzetta dello Sport, ma anche di Angel Di Maria (8,5, il migliore in campo finché ha tenuto) e di Dibu Martinez, 8 in pagella grazie alla parata decisiva su Kolo Muani alla penultima azione del secondo supplementare. Ma non solo: menzioni speciali per Enzo Fernandez, De Paul Mac Allister (7); l'interista Lautaro Martinez strappa un 6 per il cammeo finale: "Se fosse per la mira, ahi, ahi: Lautaro che fretta, che precipitazione - si legge nel giudizio dei colleghi della rosea -. Tre occasioni, tre quasi gol. Però dà la scossa là davanti di cui l'Argentina aveva disperatamente bisogno. Il 3-2 nasce da lui".