Come riportato sull'edizione online de La Repubblica, su Twitter si sprecano le denunce da parte di alcuni sostenitori dell'Inter circa la pratica di alcuni compagni di tifo di prenotare i biglietti della finale di Champions League contro il Manchester City allo scopo di rivenderli a cifre gonfiate (anche dieci volte il prezzo base). Un deja-vu rispetto a quanto successe nei giorni prima dell'euroderby di ritorno del 16 maggio, quando fu il club nerazzurro stesso a scendere in campo per opporsi con forza a questa pratica, arrivando ad annullare e rimborsare i tagliandi comprati sui siti web di compravendita fra privati, e arrivando a vietare agli abbonati titolari dei tagliandi "la possibilità di rinnovare il proprio posto per la stagione 2023/24 oppure il tesseramento Inter Club, a seconda dei casi".

In questo caso, si legge nel pezzo, la situazione è più complessa perché è la UEFA che mette i biglietti sul mercato, ma finora da Nyon nulla si è mosso in questo senso.

