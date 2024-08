Il Venezia ha il suo nuovo portiere: anche il club lagunare ha annunciato l'arrivo di Filip Stankovic dall'Inter. L'estremo serbo arriva nel gruppo di Eusebio Di Francesco con la formula "del prestito fino a fine stagione, con opzione di acquisto e obbligo al verificarsi di determinate condizioni", come si legge sul comunicato diffuso dai lagunari. Stankovic junior è alla sua prima esperienza importante in Serie A dopo la stagione in Serie B da titolare fisso nella Sampdoria.

Il comunicato propone anche le prime parole da neo giocatore del Venezia del serbo: "Scegliere Venezia è stato facile. Quando sono venuto da avversario l’anno scorso si percepiva una grande atmosfera in uno stadio come il Penzo, e quando ho saputo dell’interessamento del Venezia non ci ho pensato due volte. Ho visto il nuovo centro sportivo, è moderno e funzionale, e le prime impressioni sono davvero positive. Non vedo l’ora di conoscere i tifosi, sono sicuri che sapranno spingerci verso il raggiungimento dei nostri obiettivi”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!