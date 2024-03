Ricordi cosa disse su di te José Mourinho dopo un Roma-Lecce? Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, è chiamato a rispondere anche a questa domanda nell'intervista concessa a DAZN: "Sì, che ogni volta che gioco contro la Roma meriterei il premio Yashin. Avendo sempre detto di essere della Roma, quando gioco contro devo dare sempre più del massimo perché al primo errore ci potrebbe essere chi punta il dito. Ecco perché contro la Roma devo dare più del 100%".

A che portiere ti ispiri per parare i rigori?

"Qualche anno fa ti avrei detto Samir Handanovic. Ne parava tanti, aveva una grande spinta nelle gambe. In questo momento mi verrebbe da dirti Svilar, ultimamente ne ha parati un po’ perciò in Serie A ti dico lui".

