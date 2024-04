A margine della presentazione del nuovo libro Capitani, Gianfelice Facchetti si è concesso ai microfoni di Sportmediaset. "La fascia da capitano data a Lautaro lo ha responsabilizzato e lo ha trasformato in leader carismatico", le sue parole sulla stagione del Toro.

"Seconda stella nel derby? Per chi va in campo e sugli spalti è sicuramente un momento goloso, poi si vedrà", la prima risposta contenuta. Facchetti poi si lascia andare. "Sì, spero che l'Inter vinca il 22 aprile lo scudetto per trovarci tutti in piazza Duomo perché ce lo meritiamo".

