Raggiunto dalla Gazzetta dello Sport, Cesc Fabregas, centrocampista del Como, parla del suo presente e del futuro che immagina per sé una volta terminata la carriera. Tornando però anche al passato e alle voci circa un suo possibile passaggio all'Inter nel 2003: "No, non è vero. Invece ebbi un paio di contatti col Milan. A 19 anni all’Arsenal e quando al Chelsea arrivò Antonio Conte". Si parla anche del campionato di Serie A che vede il Napoli dominare: "Dodici punti di vantaggio sono tanti. Mi piace come gioca il Napoli. Sono in fiducia come l’Arsenal, ma il calcio insegna che non è mai finita. Infortuni, cali mentali, ci sono tante variabili”.