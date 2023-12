Sono stati effettuati ad Amburgo i sorteggi per la composizione dei gironi della fase finale degli Europei del 2024 che si svolgeranno in estate in Germania. Per l'Italia di Luciano Spalletti e del nucleo interista composto da Francesco Acerbi, Federico Dimarco, Nicolò Barella, Matteo Darmian e Davide Frattesi il responso dell'urna è stato non propriamente benevolo: gli Azzurri sono stati inseriti nel gruppo B con la Spagna, la Croazia e l'Albania di Kristjan Asllani. Proprio contro la squadra di Sylvinho l'Italia farà il suo debutto nella competizione, a Dortmund. A Gelsenkirchen e Lipsia le altre due sfide del girone.

Tra gli altri gruppi che possono coinvolgere i giocatori nerazzurri, interessante il confronto tra la Turchia di Hakan Calhanoglu e il Portogallo nel gruppo F, mentre Marcus Thuram, Denzel Dumfries e Marko Arnautovic si ritroveranno contro nel girone D. La Svizzera di Yann Sommer se la vedrà con i padroni di casa tedeschi. Due ex quali Romelu Lukaku e Milan Skriniar, infine, incroceranno le armi nel gruppo E, dove potrebbe raggiungerli anche la Bosnia-Erzegovina di Edin Dzeko.

Ecco la composizione dei gironi

Gruppo A: Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera

Gruppo B: Spagna, Croazia, Italia, Albania

Gruppo C: Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra

Gruppo D: Playoff A (Polonia/Galles/Finlandia/Estonia), Paesi Bassi, Austria, Francia

Gruppo E: Belgio, Slovacchia, Romania, Playoff B (Israele/Bosnia-Erzegovina/Ucraina/Islanda)

Gruppo F: Turchia, Playoff C (Georgia/Grecia/Kazakistan/Lussemburgo), Portogallo, Repubblica Ceca

