Nell'intervista si parla anche di quanto accaduto agli Europei e dei rischi che tornare a giocare comporta. "Ricordo di aver fatto la rimessa laterale, ma ovviamente non ricordo di essere caduto - dice Eriksen -. Poi mi sono svegliato con le persone intorno a me, ma non so davvero cosa sia successo finché non sono andato in ospedale. Se ci fosse stato un rischio, non sarei tornato. Hanno fatto tutti i test, sono rimasto tre mesi senza fare nulla, solo rimettendo a posto la mente e stando in famiglia, abituandomi a essere ancora qui. Ho ripreso ad allenarmi, a poco a poco, lentamente, ma allo stesso tempo, ottenendo il controllo di ciò che posso controllare e cercando di testare il cuore. Ho un ICD, quindi se succede qualcosa sono al sicuro. Non c'è motivo per me di interrompere la vita normale perché non c'è un dottore che dice 'non dovresti farlo'. Tutti i test sono andati bene e non c'era motivo di pensare di non giocare più".

"Quando è arrivata la notizia dell'ICD non è cambiato niente, non potevo giocare in Italia, ma per il resto non c'erano limiti - continua il danese - Per quanto riguarda il calcio, sono lo stesso. Sono anche grato al club, all'allenatore e allo staff del Brentford. Fin dal primo giorno mi hanno aiutato, cercando di ottenere il meglio da me e dalla squadra. Il futuro? Non lo so. Mi sto solo godendo il momento, ogni partita è davvero divertente da giocare. Quello che accadrà in estate sarà una decisione per me come calciatore e come padre di famiglia. Tutto è aperto. Al Brentofrd mi hanno davvero mostrato molto amore e ho cercato di ripagarli per quello che mi hanno mostrato. Ogni opzione è aperta, a Brentford o altrove".