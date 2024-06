Thuram batte tutti. E dopo incroci e uno contro uno con i vari Frattesi, Calhanoglu, Lautaro e Bastoni, è l'attaccante francese a vincere il premio per miglior esultanza stagionale Enel. A scegliere la celebrazione più bella sono i tifosi stessi che non hanno avuto dubbi sulla scelta: l'esultanza simbolo della stagione conclusa è quella di Tikus al derby di Milano.

"La gioia incontenibile del francese è stata scelta dai tifosi nerazzurri come miglior esultanza della stagione - si legge su Inter.it -. Un'esultanza scatenata, nella quale è stata sprigionata tutta l'incontenibile gioia per un gol che ha consegnato definitivamente il 20° Scudetto all'Inter di Simone Inzaghi: la festa di Marcus Thuram dopo aver realizzato la rete del momentaneo 2-0 nel derby di ritorno contro il Milan è stata eletta dai tifosi nerazzurri come best celebration 23/24 presented by Enel!

L'esultanza del numero 9 interista è stata scelta dai tifosi nerazzurri come la più bella tra le otto candidate: nella finalissima ha avuto la meglio sull'inchino di Lautaro Martinez dopo il gol segnato a San Siro contro l'Atalanta.

Immagini che entrano di diritto nella storia dell'Inter e nel cuore dei tifosi, che ricorderanno per sempre l'esultanza di Thuram nel giorno della conquista dello Scudetto della Seconda Stella dopo aver sconfitto il Milan in un derby molto intenso".