"L'Italia per me è speciale, ho giocato quattro anni a Milano e l'Inter è sempre nel mio cuore". Le parole sono di Emre Belozoglu, ex centrocampista nerazzurro e ora allenatore del Basaksehir. Il turco ha parlato dalla sala stampa del Franchi dopo la sconfitta in Conference League contro la Fiorentina: "Sono da un anno e mezzo che faccio questo lavoro, sono contento di essere tornato qui perché la gente è calda come quella turca. Io vengo da Istanbul ma l'Italia è la seconda casa".