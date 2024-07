Tutto sistemato per gli arrivi di Luka Topalovic e Piotr Zielinski all'Inter. Se per lo sloveno, l'Inter ha versato nelle casse del Domzale, club di provenienza, una somma pari a circa 800mila euro, per il polacco non c'erano più dubbi e i contratti di entrambi i giocatori sono stati depositati quest'oggi in Lega Calcio. L'ex Napoli si trasferisce dal Napoli a parametro zero con un accordo sulla base di 4,5 milioni di euro netti a stagione.