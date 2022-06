Daniele Adani, nel corso del Bobo Tv Show tenutosi al Teatro Jenco di Viareggio, ha speso parole importanti per Paulo Dybala, promesso sposo dell'Inter: "Dybala è un giocatore che tocca la palla e fidelizza la gente, perché la gente è innamorata di Dybala. In Italia sposta gli equilibri, oltre a far innamorare col suo piede. La chiave è una: a Dybala non deve essere chiesto di fare lo stopper. Se Dybala gioca negli ultimi trenta metri, è un giocatore che fa innamorare le persone, per il piede che ha e per come accarezza la palla. In un calcio moderno ed evoluto come quello dell'Inter di Inzaghi, Dybala può dare il suo contributo".