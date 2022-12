"Sta bene. È in forma" ha detto Denzel Dumfries a proposito del compagno Stefan De Vrij che ieri aveva svolto lavoro differenziato rispetto al resto del gruppo. "Stefan sta andando alla grande. Ieri ha fatto davvero un allenamento separato, ma per quanto ne so, sta facendo bene" ha rassicurato in conferenza stampa l'esterno nerazzurro.