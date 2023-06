Denzel Dumfries raggiunge Zeist, sede del ritiro della Nazionale olandese, e ai microfoni di OnsOranje rivela di essere concentrato per la conquista della Nations League dopo la delusione Champions: "Tornare qui mi mette sempre il sorriso sulle labbra. La finale di Istanbul è stata una grandissima esperienza, sfortunatamente non abbiamo vinto. Ma ora abbiamo le ultime due partite e un trofeo da vincere. Sono stato accolto molto bene, come sempre; ora la testa è alla vittoria in Nations League".