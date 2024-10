Nel pre partita di Young Boys-Inter, Federico Dimarco ha parlato anche ai microfoni di Amazon Prime Video. "Sappiamo che è una partita difficile, su un campo difficile. Pensiamo di partita in partita, dopo la Roma c'è lo Young Boys. Poi penseremo alla Juve"

Quanto cambia calciare la palla sul sintetico?

"Noi cerchiamo di adattarci su ogni campo, ieri non è stato facile. Oggi c'è la partita e proveremo a fare del nostro meglio"



Bello tornare in Svizzera?

"Era tanto che non ci tornavo, non è stato uno dei periodi più belli della mia carriera. Il tempo è passato, ora sono con l'Inter e speriamo di fare una bella partita"