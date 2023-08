Dopo aver messo il trasferimento all'Inter tra le sue priorità, Gianluca Scamacca potrebbe aprire alla soluzione Atalanta, club che nelle ultime ore si è fatto sotto con il West Ham, superando proprio l'offerta economica dei milanesi, che non andranno oltre i 24 milioni di euro +4 di bonus già messi sul piatto per l'ex Sassuolo.

Se l'Inter non dovesse chiudere l'operazione con i londinesi, che hanno fretta di risolvere la questione entro oggi, Beppe Marotta e Piero Ausilio riaprirebbero le altre piste di mercato ben note, in primis quella che porta a Folarin Balogun dell'Arsenal; in secondo piano c'è Beto dell'Udinese. Lo riporta Gianlucadimarzio.com.

