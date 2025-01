Tomas Palacios è orientato a dire di sì al Monza per il trasferimento in prestito dall'Inter. È questo l'ultimo aggiornamento di Gianluca Di Marzio che parla anche di nuovi contatti previsti in giornata per definire l'operazione che lo vedrà giocare con i biancorossi per i prossimi sei mesi.

"Palacios è orientato a dire sì al Monza - si legge nel post pubblicato su X dal giornalista di Sky Sport -. In giornata sono previsti contatti per definire l'operazione in prestito secco semestrale dall'Inter".

