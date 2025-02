Nicola Zalewski sempre più vicino all'Inter. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Gianlucadimarzio.com i campioni d'Italia sono ad un passo dalla chiusura dell'affare che porterà in nerazzurro il polacco giallorosso. Su di lui c'era "anche l’interesse da parte del Marsiglia, ma il classe 2002 ha dato priorità ai nerazzurri, alla ricerca di un esterno dopo il passaggio di Buchanan al Villarreal (LEGGI QUI). Inter e Zalewski sono quindi molto vicine alla chiusura dell’operazione, e i nerazzurri stanno definendo le cifre del diritto di riscatto per il calciatore in seguito all’accordo per il rinnovo del contratto con la Roma".

