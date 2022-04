Dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha provato ad anticipare le mosse di mercato dell'Inter, immaginando che per far quadrare i conti - come già successo l'estate scorsa - i dirigenti dovranno probabilmente cedere un big: "Credo che la strategia dell'Inter debba prevedere un sacrificio - le parole del giornalista -. Poi dipenderà dal tipo di offerte che arriveranno e per quali giocatori; è chiaro che se Lautaro continuerà a segnare in questo finale di stagione sarà quello più appetibile. Sappiamo che piace molto in Premier, dove l'argentino non ha tanta voglia di andare, ma soprattuto in Liga, campionato che potrebbe intrigarlo di più. Lì c'è l'Atletico Madrid: vedremo se deciderà di investire in attacco, nel caso servirà un'offerta importante. Il Barcellona, per esempio, non ha le potenzialità per fare una proposta, Dipenderà dalle dinamiche di mercato, dal giro degli attaccanti. Se mi chiedete: 'Lautaro rimane?' vi rispondo che non mi sento di dirvi che sarà il centravanti dell'Inter l'anno prossimo".