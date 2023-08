Dopo le parole di Giovanni Branchini, si respira ottimismo nella trattativa tra Inter e Bayern Monaco per Benjamin Pavard anche nell'aggiornamento di Gianluca Di Marzio: "Aumenta la fiducia per Pavard da parte dell'Inter. I nerazzurri stanno proseguendo con ottimismo nella trattativa. Il giocatore sta spingendo per la chiusura dell'operazione anche se difficile che l'accordo possa arrivare nella giornata di oggi. Più probabile domani, lunedì 21 agosto, o comunque nelle prossime ore".