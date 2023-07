È Folarin Belogun il nome in cima alla lista dei desideri dell'Inter per rinforzare l'attacco dopo la rottura con Romelu Lukaku. Lo assicura sul suo sito Gianluca Di Marzio, ricordando che l'americano ha visto per pochi minuti il campo nella tournée negli Stati Uniti con l'Arsenal: "Dopo aver abbandonato la pista Lukaku, Balogun è diventato la prima scelta dell'Inter per rinforzare il proprio attacco - sottolinea il giornalista ed esperto di mercato -. I nerazzurri, però, devono ancora decidere se affondare il colpo. L'americano è un attaccante giovane e futuribile, l'Inter deve scegliere se puntare su un giocatore con questo profilo o prendere un attaccante più esperto".

