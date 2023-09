Dubbio Nathan Aké per Ronald Koeman, ct della Nazionale olandese, in vista del match di qualificazione agli Europei del 2024 contro l'Eire in programma questa sera a Dublino. Il difensore del Manchester City è stato sostituito a metà gara contro i greci per problemi ai tendini del ginocchio: negli ultimi giorni si è allenato comunque regolarmente a Zeist, ma Koeman si prenderà tutto il tempo possibile prima di prendere una decisione. In rampa di lancio c'è Stefan de Vrij, che già ha sostituito Aké contro gli ellenici e per il quale lo stesso ct spende parole importanti in conferenza stampa. Stuzzicato sul mancato ingresso di Matthijs de Ligt, Koeman ha spiegato di aver optato per De Vrij perché già abituato a giocare nella difesa a tre: "In che ruolo gioca nell'Inter? Nel suo club non gioca da centrale a sinistra, ma più al centro".

