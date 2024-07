Ancora un difensore decisivo in Olanda-Turchia. È infatti di Stefan De Vrij il gol del pareggio in Olanda-Turchia. Il nerazzurro ha replicato alla rete siglata da Akaydin nel primo tempo. 1-1 a venti minuti dalla fine dei tempi regolamentari. Lete del pari nasce sugli sviluppi di un calcio d'angolo: Depay scambia con un compagno e cross al centro. Alla settantesima presenta in oranje il difensore interista stacca più alto di tutti e firma l'1-1.

Il difensore nerazzurro non trovava la via del gol da ben sei anni con la maglia della Nazionale Oranje.