È Stefan de Vrij il giocatore che si presenta in conferenza stampa dopo la partita tra Inter e Cagliari. Questo il suo commento nelle parole riportate da FcInterNews.it attraverso il suo inviato a San Siro: "Oggi era una partita importantissima, era importante vincere. Come la settimana scorsa siamo andati in vantaggio 2-0, poi a inizio ripresa abbiamo subito la rete ma poi abbiamo segnato subito e abbiamo gestito il vantaggio".

Come difenderete il vantaggio sul Bayern Monaco?

"Non faremo una partita per difendere il vantaggio, servirà una grande partita per passare il turno".

Quando sei contento per il salvataggio sulla linea nella ripresa?

"Ho chiuso sul secondo palo per aiutare Sommer e la palla è andata lì. Salvataggio importante, sul 3-2 forse avremmo avuto più sofferenza e invece così abbiamo gestito meglio".

Giocando così tanto e vedendo vicino il traguardo in tre competizioni, l'adrenalina piuò aiutare a superare la stanchezza?

"Sì. In ogni ruolo siamo sempre coperti, il fatto di giocare tanto è positivo perché siamo in corsa su tutto. Siamo contenti ma ora arrivano partite importanti e cercheremo di approcciarle sempre così e vincere".

