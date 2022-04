"Sono molto felice di questa sentenza". Così Stefan de Vrij dopo la decisione del tribunale di Amsterdam che ha condannato la Sports Entertainment Group (SEG) a risarcirlo per 4,7 milioni di euro nella causa in cui l'agenzia era stata citata dal difensore olandese per 'arricchimento illecito' nell'affare che lo portò dalla Lazio all'Inter. "Questa è una grande vittoria per me a livello personale - le parole del giocatore riportate nella lettera dello studio legale belga 'Cresta' che lo ha assistito in questa causa -. Do un messaggio ai miei colleghi: assicuratevi di avere sempre il controllo della vostra carriera e di essere assistiti da agenti indipendenti che lavorano solo per voi. Adesso mi concentrerò sulla lotta scudetto con l'Inter".