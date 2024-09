Due partite tra Genoa e Monza che hanno fatto perdere quattro punti. Qual è il problema secondo te? A rispondere è ancora Stefan De Vrij ai microfoni della Rai, nel corso di 'La Domenica Sportiva', subito dopo il pari ottenuto in casa del Monza. "Noi in queste partite dovevamo vincere, il fatto di non esserci riusciti ci ha fatto restare male. C’è delusione anche stasera, dobbiamo migliorare, crescere e soprattutto prepararci sul fatto che le squadre difenderanno così, mettendosi tutti dietro a chiudere gli spazi. Abbiamo iniziato bene però non siamo riusciti a fare gol. Poi abbiamo abbassato i ritmi e abbiamo fatto fatica a trovare gli spazi" ha detto l'olandese.

C’è il rischio di far calare l’attenzione per via degli elogi?

"No, non penso che ciò che si dice da fuori possa far calare la nostra attenzione o pressione. Siamo un gruppo unito e ogni giorno cerchiamo di migliorare e prepararci al massimo come abbiamo fatto anche questa settimana. Guardiamo le partite una alla volta, ci lasciamo questa alle spalle e guardiamo alla prossima".

Quanto sono importanti le gare con City e Milan anche se è settembre?

"Molto importanti. Ma come dicevo guardiamo una partita per volta, da adesso ci concentriamo sul City. Vogliamo cominciare bene questa nuova Champions".

Quanto la preoccupa Haaland?

“Non penso che dobbiamo parlare dei singoli. Lui ovviamente lo conosciamo tutti, sta bene, ha già fatto tanti gol, ma noi dobbiamo difendere da squadra perché hanno tutti giocatori forti”.

C’è il rischio che accada a voi ciò che è capitato al Napoli? È un problema mentale o fisico il vostro?

"Mah, comunque abbiamo cercato di fare la nostra partita. Abbiamo avuto possesso, abbiamo pure avuto un buon approccio come dicevo, poi se fai gol diventa tutto più facile come nella gara dell’anno scorso che abbiamo fatto subito due gol e poi vinci alla fine 5-1. Oggi non fai gol, abbassi il ritmo, fatichi a trovare spazi e creare occasioni, ma anche loro non hanno creato tantissimo…".

