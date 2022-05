A pochi istanti dal fischio d'inizio di Udinese-Inter, Stefan de Vrij si sofferma per un commento davanti alle telecamere di Inter TV: “Ci siamo detti che tutto può ancora succedere in questo finale - le parole dell'olandese -. Come abbiamo già visto ci sono ancora quattro partite da giocare, noi dobbiamo pensare a noi e pensare a vincere”.

Che partita vi aspettate?

“L’Udinese sta bene, è una squadra fisica che riparte bene con tanti giocatori con gamba e velocità. Credo che saremo noi a fare il gioco, ma dovremo farlo con equilibrio e ordine”.