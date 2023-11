Poco dopo il duplice fischio di Marco Guida, Matteo Darmian parla brevemente ai microfoni di DAZN per commentare quanto accaduto in questo primo tempo: “Sappiamo delle qualità di Federico Chiesa, non è solo lui però; tutta la Juve è una grande squadra. Ma noi abbiamo reagito bene dopo il gol e nel secondo tempo dobbiamo continuare così”.

